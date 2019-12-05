Модель Victoria's Secret показала пікантне фото з літаком

Яскрава модель Жизель Олівейра вирішила йти проти законів зимових фото, тому похизувалась розкішною фігурою в бікіні. А що ви побачили першим: ефектну Жизель чи літак?

26-річна бразильська модель та ангел Victoria's Secret Жизель Олівейра підкорює серця не лише у рекламах та модних шоу, а й на своєму акаунті в соціальній мережі Instagram. Там за гарячою красунею стежать понад мільйон осіб, адже вона частенько публікує фото зі свого життя та роботи.

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І попри те, що зимовий сезон вже офіційно розпочався, дівчина ділиться з фанатами не засніженими світлинами, а гарячими кадрами з мінімальною кількістю одягу. Недавнє фото у бікіні лише це підтверджує. Жизель у крихітному купальнику зробила традиційну світлину на фоні літака, щоправда, не всі одразу помітили повітряне судно. Ця крихітка знає, як привернути увагу!

Джерело фото: instagram.com/giizeleoliveira

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