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Євробачення

Надто сексуально: Емілі Ратажковскі вразила формами в купальнику (18+)

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Емілі Ратажковскі без одягу - фото 1
Емілі Ратажковскі без одягу

Популярна модель Емілі Ратажковскі знову в центрі уваги через гаряче селфі у бікіні. Хто сказав, що до спекотної пори року ще довго?

28-річна американська модель, акторка та бізнеследі Емілі Ратажковскі займається не лише своїми проєктами, а й профілем в соцмережі Instagram, де у неї понад 25 мільйонів підписників. Там дівчина без комплексів ділиться кадрами зі своїх буднів, зйомок та світських заходів. А вишенькою на цьому стають пікантні кадри майже без одягу.

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Це підтверджує і свіжа Історія від Емілі, на які вона позує у бікіні власного бренду. З такою фігурою можна вдало рекламувати будь-що:

instagram.com/emrata - фото 388841
instagram.com/emrata

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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