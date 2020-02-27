Надто сексуально: Емілі Ратажковскі вразила формами в купальнику (18+)

Популярна модель Емілі Ратажковскі знову в центрі уваги через гаряче селфі у бікіні. Хто сказав, що до спекотної пори року ще довго?

28-річна американська модель, акторка та бізнеследі Емілі Ратажковскі займається не лише своїми проєктами, а й профілем в соцмережі Instagram, де у неї понад 25 мільйонів підписників. Там дівчина без комплексів ділиться кадрами зі своїх буднів, зйомок та світських заходів. А вишенькою на цьому стають пікантні кадри майже без одягу.

І ще: Зваблива фітнес-модель похизувалась пишними сідницями: фото

Це підтверджує і свіжа Історія від Емілі, на які вона позує у бікіні власного бренду. З такою фігурою можна вдало рекламувати будь-що:

instagram.com/emrata

Читайте також: Магія позування та фотошопу: звабливу модель вивели на чисту воду (фото, відео)