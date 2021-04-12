Надто розумна і гаряча: модель Крістін Мей заінтригувала новими фото (18+)

Американська модель Крістін Мей розривається між двома професіями, адже за розкішною зовнішністю та зйомками у Playboy ховається уміла програмістка. А нові фото дівчини викликають захват у фанатів.

29-річна Крістін Мей зі США активно веде профіль в соцмережі Instagram, де ділиться доволі пікантним контентом. Там за дівчиною стежать понад 70 тисяч шанувальників, і це зовсім не дивно, адже вона – модель Playboy.

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Але не лише це є родзинкою Крістін, адже паралельно вона працює веброзробницею. Тож на цій роботі її вважають надто сексуальною, а серед колег-моделей – надто розумною. Однак красуня все одно встигає поєднувати дві професії, не лише успішно створюючи програми, а й знімаюсь у відвертих фотосесіях.

До того ж, останнім часом Мей ще й повертає стиль 90-х у моду. І нові фото незвичайної моделі це лише підтверджують.

Джерело фото: instagram.com/christinee_maee

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