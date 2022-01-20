Надто красива для любові: модель Playboy здивувала зізнанням 18+

Зірка Playboy розповіла, що ніяк не може розпочати стосунки чи просто піти на побачення, бо чоловіки надто бояться її вроди. Здається, такого красуня не очікувала, коли почала працювати над власною кар'єрою.

27-річна каліфорнійка Елізабет Марі Шевальє встигла прикрасити обкладинки таких видань, як MAXIM та Playboy, а також зібрати понад 2,9 млн підписників в інстаграмі. Але це не допомагає їй облаштувати особисте життя, передає Daily Star.

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"Мені якось сказали, що я лякаю хлопців, бо я висока – 1,77 – і красива, а також маю дуже бурхливий характер. Але насправді я дуже мила та любляча, і вони б це зрозуміли, якби знайшли час, щоб познайомитись зі мною", – розповідає Елізабет.

instagram.com/marieechev

За її словами, на побаченнях чоловіки просто не могли з нею розмовляти. Вони самовпевнені та сприяють красивих дівчат, як трофей. У моделі навіть поцікавились, чи готова вона була б зустрічатись кимось зі своїх прихильників.

"Я б 100% зустрічалась з фанатом, але щоразу, коли я зустрічала хлопця через свій інстаграм, то він ставився до мене, ніби до товару. Я знаю, що ношу бікіні в соцмережах, але це робота. Більшість цього не розуміють. Зустрічатись складно, бо хлопці налякані моєю вродою. Але я б з радістю з кимось потоваришувала", – відзначає блогерка.

instagram.com/marieechev

Елізабет зізнається, що її краса була і благословенням, і прокляттям упродовж всього життя, бо люди робили висновки щодо її особистості лише на основі зовнішності. І це стосується не лише чоловіків: жінки часто побоюються, що дівчина може вкрасти їхніх бойфрендів.

"Якось на вечірці до Хеловіна я була в костюмі та вирішила покласти капелюх на крісло поряд. До мене підійшов хлопець та сказав, що він там сидить. А його дівчина побачила це і почала кричати на мене. А я зовсім не конфліктна людина, тому просто пішла геть. Це було божевільно. Якби вона знала мене, то б розуміла, що я б ніколи не викрадала чужого хлопця. Але жінки часто балакають за моєю спиною. Мабуть, вони просто заздрять", – розповідає модель.

instagram.com/marieechev

Тому не дивно, що моделі складно заводити нових друзів, але їй пощастило мати вірних подруг, з якими вона спілкується вже багато років. І хоч в Елізабет є ідеал чоловіка, який має бути високим та сильним, але не менш важливою рисою є впевненість.

Відзначимо, що популярність дівчині принесла не лише сторінка в інстаграмі, а й профіль на OnlyFans, де всього за два тижні у 2020 вона заробила 20 тисяч доларів. Після цього Елізабет приховала свій профіль, але нещодавно вирішила відновити його та продовжувати ділитись пікантним контентом.

instagram.com/marieechev

instagram.com/marieechev

instagram.com/marieechev

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