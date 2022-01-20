Повністю гола Сніжана Бабкіна позувала у снігу, прикрившись банним віником

Дружина музиканта Сергія Бабкіна Сніжана прийняла холодні "снігові" ванни. Так Сніжана оригінально привітала українців з Водохрещем.

В інстаграмі Бабкіна показала знімок, для якого позувала, прикривши голе тіло банним віником. Вона сидить у сніговій кучугурі в позі лотоса, а хтось за кадром посипає її снігом.

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Променева усмішка селебріті та "душ" зі снігу стали мотивацією для шанувальників повторити "обряд" і написати приємні слова під постом. До слова, Сніжана привітала фоловерів з Водохрещем.

"З Хрещенням, дорогі! Чистого неба над головою, світлої радості, нескінченного щастя, міцного здоров'я вам і вашим сім'ям! Нехай ваш внутрішній дух буде бадьорим!", – написала Сніжана під фото.

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