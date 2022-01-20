Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус Новорічні свята

Повністю гола Сніжана Бабкіна позувала у снігу, прикрившись банним віником

  • 29236
Сніжана Бабкіна - фото 1
Сніжана Бабкіна / instagram

Дружина музиканта Сергія Бабкіна Сніжана прийняла холодні "снігові" ванни. Так Сніжана оригінально привітала українців з Водохрещем.

В інстаграмі Бабкіна показала знімок, для якого позувала, прикривши голе тіло банним віником. Вона сидить у сніговій кучугурі в позі лотоса, а хтось за кадром посипає її снігом.

Це цікаво: "Пощастило пенсіонерам": Даша Астаф'єва розбурхала мережу знімками в бікіні

Променева усмішка селебріті та "душ" зі снігу стали мотивацією для шанувальників повторити "обряд" і написати приємні слова під постом. До слова, Сніжана привітала фоловерів з Водохрещем.

"З Хрещенням, дорогі! Чистого неба над головою, світлої радості, нескінченного щастя, міцного здоров'я вам і вашим сім'ям! Нехай ваш внутрішній дух буде бадьорим!", – написала Сніжана під фото.

І ще: Пишногруда українська ведуча похизувалася розкішною фігурою на гарячих фото

пропозиції партнерів
Новини