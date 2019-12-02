Надто худа: сестру наймолодшої мільярдерки світу розкритикували в Instagram

Відома модель Кендал Дженнер отримала шквал негативних коментарів через недавні фото. Як не дивно, дівчина була одягнена доволі стримано, однак зовсім не це змусило шанувальників хвилюватися.

24-річна американська модель та зірка реаліті-шоу про життя родини Кардашян Кендалл Дженнер може позмагатись зі своєю сестрою Кім у екстравагантних фотосесіях. Однак вона одна з небагатьох у своїй сім'ї, хто має модельні параметри та особливе почуття гумору. Тому не дивно, що за її профілем в соцмережі Instagram стежать понад 119 мільйонів користувачів.

І ще: Модель Victoria's Secret влаштувала танці без спіднього: відео

Нещодавно Кендалл змусила не на жарт хвилюватись фанатів: дівчина опублікувала фото у чорному светрі та чорних штанах на фоні басейну. Здавалось б, нічого особливого, однак коментаторів вразила надмірна стрункість моделі. Як відзначили користувачі, за останні кілька місяці Дженнер змарніла та стала подібною на анорексичку. Тож майже 17 тисяч коментарів розділились на критику та компліменти.

Джерело всіх фото: instagram.com/kendalljenner

Читайте також: Дуже глибоке декольте Демі Роуз розбурхало мережу: гарячі фото