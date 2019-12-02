Модель Victoria's Secret влаштувала танці без спіднього: відео

Новенька ангел Victoria's Secret Алексина Грем обожнює публікувати пікантні відео, на яких позує у мінімальній кількості одягу, і недавній запис з рудою бестією не став винятком з правил. Тут спекотно!

29-річна англійська модель та ангел Victoria's Secret Алексина Грем активно веде профіль в соцмережі Instagram, де у неї понад 668 тисяч підписників. Новенька володарка ангельських крил має доволі ефектну фігуру, яку не соромиться демонструвати навіть без одягу. Часто руда бестія ділиться доволі пікантними кадрами, змушуючи фанатів засипати її компліментами.

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І з цим важко посперечатись, адже навіть свіже відео залаштунками зйомок вже отримало понад 30 тисяч переглядів. А все тому, що на ньому Алексина весело танцює у костюмі на голе тіло, прикриваючись лише руками.

З такими формами і зовсім можна не соромитись камер!

Джерело всіх фото: instagram.com/alexinagraham

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