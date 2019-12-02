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Новенька День Святого Миколая

Модель Victoria's Secret влаштувала танці без спіднього: відео

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Алексина Грем забула про бюстгальтер - фото 1
Алексина Грем забула про бюстгальтер / instagram.com/alexinagraham

Новенька ангел Victoria's Secret Алексина Грем обожнює публікувати пікантні відео, на яких позує у мінімальній кількості одягу, і недавній запис з рудою бестією не став винятком з правил. Тут спекотно!

29-річна англійська модель та ангел Victoria's Secret Алексина Грем активно веде профіль в соцмережі Instagram, де у неї понад 668 тисяч підписників. Новенька володарка ангельських крил має доволі ефектну фігуру, яку не соромиться демонструвати навіть без одягу. Часто руда бестія ділиться доволі пікантними кадрами, змушуючи фанатів засипати її компліментами.

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І з цим важко посперечатись, адже навіть свіже відео залаштунками зйомок вже отримало понад 30 тисяч переглядів. А все тому, що на ньому Алексина весело танцює у костюмі на голе тіло, прикриваючись лише руками.

З такими формами і зовсім можна не соромитись камер!

Модель Victoria's Secret влаштувала танці без спіднього: відео - фото 371642

Модель Victoria's Secret влаштувала танці без спіднього: відео - фото 371643

Джерело всіх фото: instagram.com/alexinagraham

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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