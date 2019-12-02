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Дуже глибоке декольте Демі Роуз розбурхало мережу: гарячі фото

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Демі Роуз показала груди - фото 1
Демі Роуз показала груди / instagram.com/demirosemawby

Відома модель Демі Роуз знову опинилась в центрі уваги мережі завдяки своїм ефектним формам. Дівчина показала, як виглядає справді екстремальне декольте.

25-річна британська блогерка та фотомодель Демі Роуз має не лише чарівну усмішку та вродливе обличчя, а й доволі ефектні форми, адже її зріст всього 157 см, однак це компенсує розкішний бюст та тонка талія. Користувачі вже встигли назвати дівчину англійською версією Кім Кардашян, адже вона теж доволі активна в Instagram. За Демі не просто так стежать більш як 10 мільйонів осіб, адже вона зовсім не соромиться демонструвати публіці свої апетитні форми.

І ще: Інтернет і реальність: розкішну Instagram-модель упіймали на фотошопі

Це підтверджують і недавні кадри з Демі у коротенькій вечірній срібній сукні з ефектним декольте, яке лише підкреслило її пишний бюст. Звісно ж, до такого вбрання навряд чи пасувала б наявність спіднього, тож Роуз вирішила ним знехтувати.

Дуже глибоке декольте Демі Роуз розбурхало мережу: гарячі фото - фото 371608

Дуже глибоке декольте Демі Роуз розбурхало мережу: гарячі фото - фото 371609

Дуже глибоке декольте Демі Роуз розбурхало мережу: гарячі фото - фото 371610

Джерело всіх фото: instagram.com/demirosemawby

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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