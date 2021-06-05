Надто гаряча: цю модель заблокували у соцмережах через вроду (18+)

Розкішну модель Вітні Пейдж Венейбл заблокували у Твіттері через скарги на те, що вона "надто сексуальна". Зате тепер вона у центрі уваги мережі!

Знайомтесь, Вітні Пейдж Венейбл – 26-річна американська модель з Флориди, яка потрапила у неприємну ситуацію з однією з соцмереж, передає Daily Star. Дівчина, яка активно веде блог в Інстаграмі та має понад 1,6 мільйона підписників, розповіла про те, що її профіль у Твіттері заблокували через скарги про надмірну сексуальність.

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"Блокування стало для мене повним шоком, оскільки я ніколи активно не користувалась Твіттером, лише писала коментарі про телешоу, які дивилась, або просто поширювала фото з Інстаграму. Одного разу я змінила свою аватарку на невинний знімок у білизні. І раптом мій профіль заблоковано. Це змісило мене відчути дискримінацію, адже в цій соцмережі є набагато гірші фото. Деякі з них схожі на справжнє порно", – поділилась модель.

Відзначимо, що білявка і справді інколи публікує пікантний контент майже без одягу, але ніколи повністю не оголюється та не викладає заборонених кадрів.

"Я впевнена, що якби я не була такою красивою, то фото залишилося б. Я твердо вірю, що Твіттер видалив мій акаунт, бо я надто гаряча і заздрісні люди поскаржились на мене через "сексуальну активність", – вважає модель. Вітні додала, що намагалась кілька разів сконтактувати зі службою підтримки, щоб оскаржити це рішення, але нічого не вдалось.

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