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Розкішна 55-річна Елізабет Херлі спокусила елегантним образом з глибоким декольте: відео
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Відома британська актриса й фотомодель 55-річна Елізабет Херлі відвідала благодійний гала-концерт British Ballet Charity Gala. Красуня з'явилася на публіці у наряді з відвертим декольте.
Так, для виходу у світ розкішна Елізабет Херлі обрала сукню, яка ідеально підкреслила спокусливу фігуру зірки. Наряд актриси був зроблений з верху в стилі блейзера, а найбільше привертали увагу екстремальне декольте та сміливий розріз до стегна, пише Daily Mail.
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Свій образ 55-річна модель доповнила діамантовими брошками і відповідним намистом. Крім того, вона зробила об'ємну укладку на голові і сяючий макіяж. Ефектний лук Елізабет Херлі показала на короткому домашньому відео.
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