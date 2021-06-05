Сексуально і природно: Демі Роуз захопила відвертими фото (18+)

Відома модель Демі Роуз знову прикувала до себе увагу мережі, а все через естетичні кадри майже без одягу. Не дарма красуню називають "британською Кім Кардашян"!

26-річна британська фотомодель та блогерка Демі Роуз активно веде персональний профіль у соцмережі Інстаграм, де має понад 16 мільйонів фанатів. Хоч красуня і відрізняється від своїх типових колег-моделей, але регулярно отримує компліменти щодо своєї розкішної фігури. До того ж, дівчину звикли порівнювати з Селеною Гомес та навіть Кім Кардашян, які теж ламають стереотипи про вроду. А пікантні кадри є вишенькою на тортику, що підтверджують і свіжі знімки моделі.

І ще: Розкішна 55-річна Елізабет Херлі спокусила елегантним образом з глибоким декольте: відео

На нових фото Демі позує без макіяжу та зачіски у крихітній нюдовій кофтинці без бюстгальтера. Такою домашньою британку бачать не часто, тож за короткий час допис зібрав кілька тисяч коментарів з компліментами та майже 400 тисяч лайків.

Джерело всіх фото: instagram.com/demirose

Читайте також: Холостячка Злата Огневич позувала у спекотній фотосесії