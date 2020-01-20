Надмірна любов до смачненького може погіршити розум

Вчені довели, що надмірний апетит впливає не лише на фігуру. Як саме відбувається цей процес?

Американські вчені з’ясували, що надмірна любов смачно поїсти може погано вплинути на розумові здібності людини.

І ще: ТОП-50 найкращих треків для тренування

На основі спостережень за 4 тисячами людей протягом шести років науковці прийшли до висновку, що через накопичення жиру в людей, починаючи з 40-50 років, інтелект поступово погіршується через перетворення еозинофілів та лімфоцитів, а процес старіння пришвидшується. Особливо це стосується жінок літнього віку.

Тому вчені рекомендують вести активний спосіб життя, робити піші та велосипедні прогулянки, і займатися плаванням.

Харчування

Читайте також: Ці продукти приберуть жир з живота