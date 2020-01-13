Ці продукти приберуть жир з живота

Зайвий жир в області талії – проблема не тільки багатьох жінок, а й чоловіків. Ось список продуктів, які допомагають швидше спалювати жир і сприяють схудненню.

Імбир

Корінь імбиру прискорює обмін речовин і покращує кровопостачання шлунка, сприяючи швидкому згорянню жирових клітин. Тому дієтологи рекомендують додавати його в чай, воду або у страви. Але відзначається, що людям, у яких гастрит, жовчнокам'яна хвороба і серцево-судинні захворювання, з імбиром треба бути обережними – їсти його лише трохи.

І ще: Три смаколики, які допоможуть боротись зі стресом

Кориця

Половина чайної ложки кориці на день покращує метаболізм і знижує цукор у крові. Якщо додавати цю приправу в кашу, обмін речовин прискориться і не доведеться обмежувати себе жорсткими дієтами, щоб схуднути.

Сочевиця

Вуглеводи ефективно переробляються в енергію, а не у зайву вагу, якщо в раціоні присутня сочевиця. Крім того, протеїн, клітковина, вуглеводи і молібден – корисні речовини не тільки для метаболізму, а й для поліпшення стану організму в цілому.

Сочевиця

Читайте також: Ці продукти допоможуть швидко відновитися після застілля