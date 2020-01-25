Надихаючись Королем Левом: Disney випустить кіноверсію Бембі

Корпорація Disney вирішила не обмежуватися лише випуском кіноремейку мультфільму "Король Лев". Західні ЗМІ повідомляють про те, що незабаром глядачі зможуть побачити оновлену версію улюбленого мультфільму про оленятко Бембі.

За інформацією видання Deadline, сценаристки Женева Робертсон-Дуорет і Ліндсі Бір уже працюють над сюжетом кіноремейку "Бембі".

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Зазначимо, що оригінальний мультфільм побачив світ у 1942 році. Він, власне, вважається одним із найкращих зразків анімації в історії кіно.

Раніше Disney вже випустили кіноверсії "Короля Лева" й "Аладдіна". "Король Лев" заробив 1 мільярд 656 мільйонів доларів у світовому прокаті. "Аладдін" з Віллом Смітом у ролі Джина, у свою чергу, заробив 1 мільярд 51 мільйон доларів.

Дивіться трейлер оригінального мультфільму про Бембі:

Нагадаємо, що нещодавно Компанія Walt Disney вирішила перейменувати кіностудію 20th Century Fox. Відразу ж зазначимо, що панікувати не слід. З назви просто приберуть одне слово. І мова йде про Fox. Disney також перейменують кінокомпанію Fox Searchlight Pictures, також прибравши з її назви слово Fox. З новою назвою у титрах Searchlight Pictures випустить фільм "Під укіс" з Віллом Ферреллом, яка вийде у США 26 січня.

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