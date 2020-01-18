Disney перейменує кіностудію 20th Century Fox

Компанія Walt Disney вирішила перейменувати кіностудію 20th Century Fox. Відразу ж зазначимо, що панікувати не слід. З назви просто приберуть одне слово. І мова йде про Fox.

Кіностудія тепер називатиметься 20th Century Studios. Нова назва вперше з'явиться у титрах фільму "Поклик пращурів" з Гаррісоном Фордом, світова прем'єра якого відбудеться 19 лютого.

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Disney також перейменують кінокомпанію Fox Searchlight Pictures, також прибравши з її назви слово Fox. З новою назвою у титрах Searchlight Pictures випустить фільм "Під укіс" з Віллом Ферреллом, яка вийде у США 26 січня.

Як пише CNN, Disney пішли на такі кроки, щоб назви не асоціювалися з Fox Corporation, у якого Disney викупив 20th Century Fox і Fox Searchlight у березні 2019 року за $ 71,3 мільярда.

Дивіться трейлер фільму Поклик пращурів:

20th Century Fox заснували 85 років тому, у 1935 році. Кіностудія випустила такі знамениті фільми, як "Сам удома", "Титанік", "Вигнанець", "Міцний горішок" та інші.

Fox Searchlight Pictures була дочірньою кінокомпанією Fox, вона була заснована у 1994 році і фінансувала незалежні проєкти. Вона випустила такі фільми, як "Чорний лебідь", "Джуно", "Поїзд на Дарджилінг" і "Фаворитка".

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