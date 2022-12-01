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Війна Українська музика

Чому не можна слухати російську музику: Kalush без прикрас пояснив, як заробляють окупанти

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Kalush про російську музику в українських трендах - фото 1
Kalush про російську музику в українських трендах / instagram.com/kalush.official

Під час повномасштабної війни чимало українців активніше почали споживати український контент. Але все ще залишаються ті, хто не бачить нічого загрозливого у прослуховуванні російських пісень. Цього разу гурт Kalush пояснив, чому варто попрощатись з зірками з країни-окупанта.

На жаль, попри війну залишаються люди, які не можуть відмовитись від російської музики. Тому Kalush вирішив без прикрас пояснити, чому кожне прослуховування російських треків є цілком реальним ударом по Україні.

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Чи знали ви, що російські виконавці в трендах України на стрімінгових сервісах – це не тільки культурна окупація, а ще нові танки та ракети для ворогів? Наприклад, ви прослуховуєте трек умовного російського гурту на Apple Music, Spotify чи Youtube Music. Гурт отримує гроші за монетизацію, а потім сплачує податки до бюджету рф. Левова доля російського бюджету йде на “оборону”, а якщо коректніше, то на вбивство українців та обстріли українських міст. Тому кожен завантажений чи куплений альбом музиканта з росії – це зброя для армії окупантів, – пояснили у гурті.

Ситуацію доволі легко виправити: достатньо перевірити ресурси, на яких ви слухаєте музику, та видалити всі пісні російських виконавців. Звісно ж, не зайвим буде і підтримувати українських музикантів, які якісно працюють у різних жанрах та можуть з легкістю замінити (і перевершити) продукти, створені в країні-агресорі. До слова, Kalush вирішив полегшити пошук хорошої сучасної української музики, тож зібрав власний плейлист на 66 треків.

Посилання на плейлист від Kalush на різних платформах:

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