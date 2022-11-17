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Нацвідбір на Євробачення 2023: оголошені учасники конкурсу в Україні
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Стали відомі імена всіх фіналістів Національного відбору на Євробачення 2023. Дізнайтесь, які виконавці позмагаються за право представляти Україну у Ліверпулі!
За перемогу у Нацвідборі на Євробачення 2022 поборються всього 10 конкурсантів, серед яких є і вже популярні виконавці, і початківці. І деяких новачків точно варто додати до своїх плейлистів вже зараз, пише Радіо MAXIMUM.
І ще: Нацвідбір на Євробачення 2023: коли і де дивитися фінал
Відзначимо, що цьогорічний Нацвідбір зазнав змін, оскільки музичним продюсером став Дмитро Шуров (Pianoбой), а журі обирали українці через застосунок "Дія". Саме так на суддівські крісла потраплять Тарас Тополя (лідер гурту АНТИТІЛА), переможниця Євробачення 2016 Джамала та Юлія Саніна (фронтвумен The HARDKISS).
Фінал Національного відбору на Пісенний конкурс Євробачення-2023 пройде 17 грудня у форматі телевізійного концерту в прямому ефірі.
Учасники Нацвідбору на Євробачення 2022:
- 2TONE - "Квітка"
- Angelina - "Stronger"
- DEMCHUK - "Alive"
- FIINKA - "Довбуш"
- Jerry Heil - "WHEN GOD SHUT THE DOOR"
- KRUTЬ - "Колискова"
- Moisei - "I'm Not Alone"
- OY Sound System - "Ой, тужу"
- Tember Blanche - "Я вдома"
- TVORCHI - "Heart Of Steel2
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