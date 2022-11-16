На Кремлі вже тризуб: Леся Нікітюк переспівала хіт Софії Ротару

Леся Нікітюк продовжує впевнено перетворюватись з відомої ведучої у співачку. Цього разу зірка випустила трек "Тільки-тільки", оновивши давню пісню Ротару.

Відома ведуча Леся Нікітюк з перших днів війни залишається в країні та активно займається волонтерством. Але навіть у таких складний для українців час вона працює над новими проєктами та підіймає бойовий дух прихильників. Нещодавно шоувумен випустила несподіваний трек "Тільки-тільки", у якому згадала про звільнений Херсон та передбачила нові перемоги України, пише Радіо MAXIMUM.

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У новій пісні можна впізнати давній трек Софії Ротару "Тільки цього мало" російською мовою. Тож свіжа версія значно краще передає настрої українців. Як відзначають коментатори, у Нікітюк є всі шанси стати одною із найпопулярніших співачок в нашій країні. Також фани жартують, що Тіні Кароль та Олі Поляковій пора "піджати булки" через таку потенційну конкурентку на сцені.

Ось і літо пройшло, ми Херсон відібрали, але люди кричать: "Тільки нам цього мало!"... Повернеться Донбас із Луганськом і Кримом, посміхнемося ми і Залужному крикнем: "Тільки українцям це мало!"... На Кремлі вже тризуб і р*сня повтікала. Ще полізете раз, буде місця вам мало! – співає Нікітюк.

Леся Нікітюк – Тільки-тільки, слухайте пісню онлайн:

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