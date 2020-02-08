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Нацвідбір на Євробачення Найгірша подруга

Нацвідбір на Євробачення 2020: як і де голосувати за учасників

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Голосування у Нацвідборі на Євробачення 2020 - фото 1
Голосування у Нацвідборі на Євробачення 2020

Перший півфінал українського Нацвідбору на Євробачення 2020 стартує 8 лютого. Читайте далі та дізнайтеся, як голосувати за вашого фаворита, який має представляти Україну в Роттердамі.

Відбір представника на Євробачення 2020 від України відбувається у три етапи: два півфінали та фінал. У кожному з півфіналів участь беруть по 8 кандидатів. З кожного півфіналу обирають по 3 учасники, які змагатимуться у фіналі за право виступати на Євробаченні від України.

І ще: Відбір на Євробачення 2020: учасники і пісні першого півфіналу

Спочатку глядачі почують живе виконання конкурсних пісень першої вісімки учасників. Голосування відбувається у два етапи: суддівське та глядацьке. У самому кінці обидва результати сумують, що і стає кінцевим рішенням. Тож глядачі можуть і повинні голосувати за своїх фаворитів Національного відбору на Євробачення 2020.

Попереднє жеребкування вже визначило порядок участі конкурсантів Національного відбору на Євробачення 2020. Співаки, які беруть участь у першому півфіналі виступатимуть у такому порядку:

  1. Гурт [О]
  2. Jerry Heil
  3. Katya Chilly
  4. KRUTЬ
  5. Go-A
  6. CLOUDLESS
  7. GIO
  8. Assol

Після виступу всіх учасників Нацвідбору, ведучий (Сергій Притула) оголосить про старт голосування. Тільки після цього ви зможете віддати свій голос. Є два способи голосування:

  • надіслати СМС із кодом учасника на номер 7766 (ціна встановлена ваших оператором)
  • проголосувати через додаток "Телепортал" (безкоштовно)

Код учасника – це порядковий номер його виступу.

Нацвідбір на Євробачення 2020: як і де голосувати за учасників - фото 384434

До теми: Нацвідбір на Євробачення 2020: коли і де дивитися перший півфінал

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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