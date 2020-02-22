Нацвідбір на Євробачення 2020: коли і де дивитися фінал

Традиційно Євробачення 2020 проводитимуть навесні, тож Україна обирає свого представника на пісенний конкурс. Фінал українського Нацвідбору покаже глядачам виступи 6 претендентів. Дізнайтеся, коли і на якому каналі дивитися конкурс, а також де буде онлайн-трансляція!

Національний відбір визначить, хто з музикантів, які прагнуть потрапити на Євробачення 2020, представить Україну в Роттердамі. У фінальний етап пройшли лише 6 найкращі співаки (по 3 з кожного півфіналу).

Також відомо, що згідно з жеребкуванням представник від України виступатиме на Євробаченні 2020 у першому півфіналі.

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Свої номери у фіналі представлять Jerry Heil, KRUTЬ, Go-A, TVORCHI, KHAYAT, David Axelrod. Переможця визначать за результатами голосування глядачів та суддівського журі, до якого входять Андрій Данилко, Тіна Кароль та Віталій Дроздов.

ФІНАЛ НАЦВІДБОРУ 2020

Дата: 22 лютого

лютого Час: 19.00

19.00 На якому телевізійному каналі: СТБ та UA:Перший

Дивитися конкурс онлайн можна буде на YouTube-каналах СТБ і UA:Перший. Пряма трансляція буде доступна також на сайті Радіо МАКСИМУМ. Не пропустіть виступ фаворита – дивіться теле- або онлайн-трансляцію шоу!

А поки що голосуйте за свого фаворита у фіналі!

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