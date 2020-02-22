Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Нацвідбір на Євробачення

Нацвідбір на Євробачення 2020: коли і де дивитися фінал

  • 25
коли фінал Нацвідбору на Євробачення 2020 - фото 1
коли фінал Нацвідбору на Євробачення 2020

Традиційно Євробачення 2020 проводитимуть навесні, тож Україна обирає свого представника на пісенний конкурс. Фінал українського Нацвідбору покаже глядачам виступи 6 претендентів. Дізнайтеся, коли і на якому каналі дивитися конкурс, а також де буде онлайн-трансляція!

Національний відбір визначить, хто з музикантів, які прагнуть потрапити на Євробачення 2020, представить Україну в Роттердамі. У фінальний етап пройшли лише 6 найкращі співаки (по 3 з кожного півфіналу).

Також відомо, що згідно з жеребкуванням представник від України виступатиме на Євробаченні 2020 у першому півфіналі.

І ще: Jerry Heil – Vegan: слухайте новий хіт на Нацвідбір Євробачення 2020

Свої номери у фіналі представлять Jerry Heil, KRUTЬ, Go-A, TVORCHI, KHAYAT, David Axelrod. Переможця визначать за результатами голосування глядачів та суддівського журі, до якого входять Андрій Данилко, Тіна Кароль та Віталій Дроздов.

ФІНАЛ НАЦВІДБОРУ 2020

  • Дата: 22 лютого
  • Час: 19.00
  • На якому телевізійному каналі: СТБ та UA:Перший

Дивитися конкурс онлайн можна буде на YouTube-каналах СТБ і UA:Перший. Пряма трансляція буде доступна також на сайті Радіо МАКСИМУМ. Не пропустіть виступ фаворита – дивіться теле- або онлайн-трансляцію шоу!

Нацвідбір на Євробачення 2020: коли і де дивитися фінал - фото 387731

А поки що голосуйте за свого фаворита у фіналі!

До теми: TVORCHI – Bonfire: слухайте пісню на Нацвідбір Євробачення 2020

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Самостійна подорож до Болгарії: як усе організувати і зекономити
  • 20 лютого, 19:21
  • 6117
Хто пройшов у фінал Нацвідбору на Євробачення 2020: усі фіналісти
  • 17 лютого, 16:00
  • 376
Найкращі пісні тижня: плейлист популярної музики для гарного настрою
  • 16 лютого, 11:57
  • 692
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Шоу-біз