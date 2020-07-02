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Наче бабця в'язала: з'явилась схема кардигана, який носить Гаррі Стайлс

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Кожен охочий може зв'язати собі кардиган, як у Гаррі Стайлса - фото 1
Кожен охочий може зв'язати собі кардиган, як у Гаррі Стайлса

Кілька днів тому в TikTok з'явився новий тренд, пов'язаний з образом Гаррі Стайлса у різнобарвному в'язаному кардигані J.W. Anderson. Користувачі соцмережі почали масово створювати цю річ за допомогою наявних в мережі фотографій.

Дизайнера Джонатана Андерсона настільки вразила популярність, викликана челенджем #HarryStylesCardigan, що він вирішив трохи допомогти тіктокерам і іншим шанувальникам стилю співака.

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На сайті J.W. Anderson з'явилася спеціальна сторінка, де кожен охочий може залишити запит і отримати точну схему, за якою можна самостійно зв'язати такий самий кардиган.

Я дуже вражений і неймовірно зворушений цим трендом і тим, що всі в'яжуть цей кардиган. Я хочу висловити нашу вдячність, тому ми ділимося цією моделлю з усіма вами. Так тримати, – зазначив Андерсон.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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