Watermelon sugar: ексучасник One Direction порушив карантин у новому яскравому відео

Колишній учасник популярного бойзбенду One Direction Гаррі Стайлз представив відео на трек "Watermelon sugar". Композиція увійшла до другого студійного альбому співака "Fine Line". Дивіться яскраве та тепле відео на Радіо МАКСИМУМ!

До нової платівки Гаррі Стайлза "Fine Line" увійшло 12 композицій. Кліп на пісню "Watermelon sugar" присвячений дотикам, яких так бракує усім нам під час карантину.

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У відеокліпі, присвяченому дотикам, музикант пустує на березі моря в компанії дівчат у купальниках і одного хлопця. У відео Гаррі Стайлз стильно насолоджується літом, кавунами і гарною погодою – він носить сорочки з квітковим принтом, різнокольорові фантазійні окуляри, а також яскравий манікюр.

Harry Styles – Watermelon Sugar: дивіться яскравий кліп, присвячений дотикам

Музикант також опублікував кадр з нового відео з дисклеймером: "Не намагайтеся повторити це вдома. Дотримуйтесь соціального дистанціювання".

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