Нацбанк України скасував обмеження курсу продажу валют з 21 травня

НБУ повідомив, що від 21 травня скасовуються обмеження курсу, за яким пункти обміну валют і банки продають валюту. Також знімають обмеження на встановлення курсу валют для банків, які списують з рахунків кошти у гривнях у тих українців, які перебувають за кордоном.

Робота валютного ринку України під час війни оновиться. Раніше НБУ вставив, що курс за відповідними операціями не мав відхилятися від офіційного більш ніж на 10%. Відтепер це обмеження скасоване.

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"Зняття обмежень на встановлення курсів, за якими банки продають валюту населенню, поліпшить умови роботи легальних суб'єктів ринку. Це сприятиме посиленню конкуренції, підвищенню ліквідності легального сегмента та зменшенню обсягу нелегальних операцій. Усе це зробить валютний ринок стійкішим та сприятиме зниженню амплітуди курсових коливань у його готівковому сегменті", – зазначив заступник Голови НБУ Юрій Гелетій.

Ще Нацбанк тимчасово зменшив щомісячний ліміт на зняття готівки з гривневих рахунків за кордоном до 50 000 гривень. Це стосується українських банків. Раніше ліміт був 100 000 гривень. Оплати за товари чи послуги це не стосується. А валютні рахунки надалі мають ліміт у 100 000 гривень.

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