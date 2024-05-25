Нацбанк хоче обмежити вихідні перекази між фізособами до 100 тисяч гривень на місяць

Національний банк України (НБУ) готує проєкт рішення щодо обмеження переказів і запровадження граничних лімітів переказу грошей з карти на карту між фізичними особами. Радіо Максимум розповідає деталі такого рішення.

Про це повідомили представникам медіа у НБУ в четвер 23 травня, передає LIGA.net.

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Обмеження, яке буде базуватись на квітневому рішенні РНБО щодо протидії нелегальному гральному бізнесу, мають намір впровадити впродовж місяця.

Розглядаємо можливість впровадити рамки для вихідних р2р-переказів з рахунків фізосіб в 100 000 грн на місяць та обмежити кількість таких переказів 30 впродовж місяця. За нашими розрахунками, 95% клієнтів банків цих обмежень навіть не помітять. Натомість проводити тіньові платежі зловмисникам, які користуються картками фізосіб для, наприклад, несплати податків та злочинної діяльності, стане складніше і дорожче, – зазначив на зустрічі зі ЗМІ заступник голови НБУ Дмитро Олійник.

Обмежувати вхідні транзакції не планують, аби не ускладнювати діяльність, наприклад, волонтерам. До того ж за наявності підстав та підтверджень ліміти, як виключення, можуть і збільшувати.

За даними Нацбанку, обсяги подібних тіньових переказів можуть становити мільярди гривень. Водночас використовуються картки фізосіб, які свідомо надають зловмисникам свої персональні дані для цього. Потім через картки пенсіонерів чи студентів з місячним доходом у кілька тисяч гривень можуть проводити нехарактерні платіжні операції на мільйони гривень за день.

Якщо ці люди свідомо передають свої персональні дані щодо карток для незаконної діяльності, то скажіть, чим вони відрізняються від, наприклад, наркокур'єрів, – зазначив голова НБУ Андрій Пишний.

З осені 2023 року НБУ фіксує аномальне зростання обсягів р2р-переказів по системі, а також зростання кількості карток, з яких здійснюються такі перекази, та середніх сум переказу в окремих банків-емітентів.

Зокрема, один із найбільших банків-емітентів передав інформацію в НБУ щодо виявлених дропів (людей, які за винагороду надають зловмисникам/шахраям доступ до своїх банківських реквізитів: до карток/рахунків, включно з пін-кодами й доступом до інтернет-банкінгу) – це понад 10 000 клієнтів лише за жовтень-грудень 2023 року. Інший банк виявив понад 4000 скомпрометованих карток за цей самий період.

Нацбанк хоче обмежити вихідні перекази

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