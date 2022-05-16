На знак солідарності: представниця Литви на Євробаченні переспівала "Стефанію"

Співачка Моніка Лю, яка представляла Литву на Євробаченні 2022, записала власну версію переможної пісні "Стефанія". Так виконавиця привітала Kalush Orchestra з перемогою та висловила солідарність з українцями.

Співачка Моніка Лю (Моніка Любінайте) з Литви, яка презентувала свою країну на Євробаченні 2022, випустила свою версію хіта "Стефанія". Разом з музикантами національного театру опери та балету та своєю колегою Daiva Starinskaite вона дещо змінила слова, пише Радіо MAXIMUM.

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Таким виконанням пісні Моніка висловила вітання з перемогою для України та підтримала український народ. "Ми з вами до кінця. Слава Україні", – сказала співачка у вступі до атмосферного каверу. До слова, куплети отримали новий текст англійською, який розкриває реальну ситуацію в нашій країні, де продовжується війна.

Вітаємо Україну та Kalush Orchestra – переможців пісенного конкурсу "Євробачення-2022"! Місто Вільнюс разом із Monika Liu, джазовою та реп-співачкою Daiva Starinskaite та музикантами Литовського національного театру опери та балету представили власну версію пісні "Stefania", – йдеться в описі до відео.

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