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На Землі зафіксований рекордний показник СО2

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У земній атмосфері зафіксували 415 частин СО2 на мільйон (ppm) - фото 1
У земній атмосфері зафіксували 415 частин СО2 на мільйон (ppm) / Open Access Government

Кількість CO2 (вуглекислий газ) на Землі перевищила історичний максимум з моменту появи сільського господарства.

За даними обсерваторії Національного управління США з дослідження океанів й атмосфери (NOAA), розташованої біля вершини вулкана Мауна-Лоа на острові Гаваї був зафіксований найвищий рівень вуглекислого газу на планеті.

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У земній атмосфері зафіксували 415 частин СО2 на мільйон (ppm). Це означає, що в кожному кубічному метрі повітря присутні не менш ніж 415 мл вуглекислого газу.

Вчені повідомляють, що це найвищий показник не тільки серед задокументованої історії, а й з моменту появи сільського господарства 10 тисяч років тому. Близько 3 мільйонів років тому, в епоху пліоцену, концентрація вуглекислоти становила від 310 до 400 ppm. Вперше в сучасній історії рівень СО2 досяг позначки 400 ppm у 2013 році.

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Джерело: cnn
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