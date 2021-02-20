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Мандрівниця назвала головні мінуси відпочинку на Занзібарі

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Мандрівниця назвала головні мінуси відпочинку на Занзібарі - фото 1

Журналіст і туристка Яна Грибовська провела зимові канікули на острові Занзібар. Дівчина розповіла про істотні мінуси на курорті, який уже став популярним серед українців.

За словами мандрівниці, на острові не у всіх ресторанах і кафе дотримуються санітарно-гігієнічні норми. Так, журналістка навела в приклад, що у деяких ресторанах офіціант може запропонувати вам полити воду на руки з глечика. Однак чи миють кухарі і співробітники місцевих закладів громадського харчування руки під час приготувань страв і їхньої подачі – невідомо.

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Мандрівниця назвала головні мінуси відпочинку на Занзібарі - фото 448603

Також з мінусів на острові Занзібар – це комфорт і зручності. У громадському транспорті місцевий народ їздить на автобусах і дала-дала (аналог маршруток), які не відповідають стандартам комфорту і безпеки.

Крім цього, в Занзібарі низький рівень ресторанного сервісу. Найчастіше на острові можна побачити кафе з 3-4 столиками, які стоять в піску, і кухня, розташована просто за перегородкою.

Мандрівниця назвала головні мінуси відпочинку на Занзібарі - фото 448604

Разом з тим, багатьом туристам не подобається настирливість місцевих гідів і продавців – відпочиваючим пропонують купити кокос, сорочку або фігурку жирафа.

А ось ситуація з коронавірусом на Занзібарі незрозуміла. Як пише журналістка, ніяких обмежень чи вимог носити маски на острові немає. Так, за весь час пандемії в Танзанії зареєстрували 509 випадків COVID-19 та 21 пов'язану з ним смерть.

Мандрівниця назвала головні мінуси відпочинку на Занзібарі - фото 448605

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Джерело: bbc
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