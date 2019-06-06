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Скільки пластику з'їдає людина: шокуючі дані

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Так виглядає мікропластик - фото 1
Так виглядає мікропластик / Seeker

Вчені оцінили кількість мікропластику, який споживає людина протягом року. Ви здивуєтеся!

Висновки опубліковані в журналі ACS Environmental Science & Technology.

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Дослідники підрахували, що середньостатистичний американець споживає більше 70 000 часток мікропластику на рік. Наслідки попадання крихітних шматочків пластику в організм досі неясні.

Мікроскопічні шматочки пластику потрапляють в організм з їжею і повітрям. Вчені розглянули 26 досліджень, в яких аналізувалася кількість частинок мікропластику в рибі, молюсках і деяких інших продуктах, а також у водопровідній і бутильованій воді та повітрі. Після цього команда оцінила приблизну кількість споживаних продуктів чоловіками, жінками і дітьми. Згідно з цим аналізом, розрахункове споживання мікропластику коливалося від 74 000 до 121 000 часток на рік в залежності від віку та статі.

Скільки пластику з'їдає людина - фото 332427
Скільки пластику з'їдає людина

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Джерело: eurekalert
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