Ми все робили неправильно: новий спосіб їсти ананас підірвав мережу

Користувачі мережі активно обговорюють і пробують новий спосіб чистити та їсти ананаси – відщипувати пальцями по шматочку.

Кілька днів тому на одному з акаунтів в Twitter з'явилося відео: хтось їсть, відщипуючи або відламуючи від нього по шматочку пальцями. І тепер любителі цього фрукта активно обговорюють новий спосіб їсти ананас і пробують його повторити.

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Все почалося з того, що користувач Twitter Dennis Naghizadeh репостнул на своїй сторінці відео з соціальної мережі TikTok. За короткий час відео набрало 18 мільйонів переглядів. Його дуже швидко підхопили й популярні блогери.

Wait, what? The whole time? The whole time!? THE WHOLE TIME! pic.twitter.com/TO9u6M6pOO — Dennis Naghizadeh (@DenzBenzi) 8 березня 2019 р.

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