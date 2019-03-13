Продукти, від яких варто відмовитися після 30 років

Продукти, які не мають бути у вашому раціоні після 30

За сучасними мірками 30 років – це розквіт сил. Однак вчені нагадують: фізіологічні процеси старіння у цьому віці вже діють, а метаболізм сповільнюється. Тим, хто хоче уникнути підвищеного ризику набору ваги після 30 років, експерти в області харчування рекомендують відмовитися від деяких продуктів.

Усе, що містить цукор. У ласунів зморшки з'являються швидше, оскільки швидше знижується еластичність шкіри, а також активніше з'являється пігментація, це підтвердить будь-який косметолог. Підвищений цукор у крові провокує глікації, консервує колаген – білок, що забезпечує пружність шкіри та підтримує овал обличчя. Після 30 слід їсти якомога менше цукру. Віддайте перевагу чорному шоколаду, фруктам, а також ягодам.

І ще: Супрун назвала добову норму споживання цукру

Вироби з пшеничного борошна. Білий хліб, макарони та різноманітна випічка з білого рафінованого борошна підвищує рівень глюкози у крові, що як вже було сказано, стає фактором глікації, що ушкоджує білкові молекули. Біла мука майже не містить корисних речовин і, в першу чергу, сприяє активному накопиченню жиру.

Хліб з пшеничного борошна – не найкращий варіант

Пиво та коктейлі. У міру прожитих років організм все гірше метаболізує алкоголь, що підсилює його шкідливий вплив. Саме пиво та коктейлі серед усіх видів алкоголю виділяються тим, що вони найбільш сильно зневоднюють. Якщо не хочете до 40 років мати зморшкувату шкіру, краще відмовтеся від цих напоїв.

Після тридцяти варто відмовитися від пива

Трансжири. Вони суттєво прискорюють старіння шкіри, роблячи її більш сприйнятливою до ультрафіолету. Типове джерело трансжирів – маргарин, який активно використовується в недорогій випічці та напівфабрикатах. Після 30 років від цих продуктів краще відмовитися.

У дешевій випічці можуть міститися трансжири

Ковбасні вироби. Хочете надовго зберегти молодість, красу та здоров'я? Тоді виключіть зі щоденного раціону будь-які ковбасні вироби. Консерванти, підсилювачі смаку та стабілізатори, що містяться в ковбасних виробах, сприяють розвитку раку шлунка та інших серйозних захворювань, ризик яких починає з віком тільки рости.

Ковбасні вироби не принесуть користі організму

Читайте також: Як насправді погане харчування впливає на життя: пояснення від Супрун