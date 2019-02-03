На якій олії найкраще смажити їжу

Названа найкорисніша олія для смаження продуктів. Розберемося тепер з тим, яка ж олія найкраще підходить для смаження.

Якщо ви стежите за своїм харчуванням, то ви точно замислювалися, яка олія найкорисніша.

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Дієтологи запевняють: якщо ви намагаєтеся харчуватися правильно, то про смажену їжу взагалі варто забути. Давно відомо, що смажити на соняшниковій олії не можна, адже при нагріванні вона перетворюється на канцерогени – отруйні речовини, які погано впливають на наш організм.

У той час майже не утворює шкідливих речовин при нагріванні... сало. Однак з ним треба бути обережним і не зловживати (лише змастити пательню). Однак, якщо вибирати "менше зло", то все ж смажити краще на оливковій олії. Вона мононасичена і не утворює різних токсичних речовин. І все ж таки найкращий варіант, як радять дієтологи, їжу тушкувати і припускати, тобто тушкувати на воді.

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