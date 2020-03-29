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Карантин Коронавірус

Китай офіційно оголосив про зупинку поширення епідемії COVID в країні

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Китай / reuters

Гарні новини: кількість людей, які заразилися коронавірусом всередині Китаю і продовжують хворіти, не перевищує трьох тисяч осіб.

Офіційний представник Національної комісії з охорони здоров'я Китаю Мі Фенг заявив, що поширення коронавірусної інфекції всередині країни в цілому вдалося зупинити.

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За його словами, кількість людей, які заразилися коронавірусом всередині країни і продовжують хворіти, не перевищує трьох тисяч осіб. У планах у влади продовжувати своєчасно виявляти та ізолювати нових інфікованих з метою не допустити нових спалахів.

Нагадаємо, що коронавірус нового типу COVID-19 був вперше виявлений саме в Китаї в кінці 2019 року. Станом на 29 березня у світі виявлено понад 670 тисяч заражень коронавірусом, з них понад 82 тисячі в Китаї. Кількість померлих від COVID-19 в світі перевищила 30 тисяч.

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Китай

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Джерело: reuters
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