На українських водіїв чекають серйозні штрафи: Зеленський підписав закон

Відтепер на водіїв, які перевозитимуть дітей без автокрісла, чекають серйозні штрафи. Відповідний закон вже підписав глава держави Володимир Зеленський.

Відзначимо, що ще у жовті Верховна Рада підтримала законопроєкт, який передбачає штрафи за порушення правил перевезення дітей. Відтак, згідно з законом, за перше правопорушення водій муситиме заплатити 510 грн, а за повторне – 850.

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"Закон доповнює ст.121 кодексу України ... згідно з якими за порушення правил перевезення дітей на водія накладається штраф у розмірі 30 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян. Повторне правопорушення, вчинене протягом року, карається штрафом в розмірі 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян", – йдеться в повідомленні прес-служби президента.

Відповідно до закону, на органи Нацполіції покладається обов'язок розглядати справи про адмінправопорушення щодо порушення правил перевезення дітей. "Реалізація закону забезпечить усвідомлення ступеня відповідальності осіб, які перевозять дітей, і тим самим підвищить рівень безпеки дітей на дорозі", – зазначено в повідомленні.

Малеча в авто

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