Для чого водії залишають пакетик ваніліну в салоні авто: цікавий лайфхак

Не рідко українські автолюбителі на лобовому склі розміщують різні іконки та обереги від нещасних випадків. Але останнім часом в салонах авто стали з'являтися пакетики з ваніліном. Розповідаємо, для чого вони потрібні водіям.

Як з'ясувалося, все дуже просто. Деякі власники своїх машин ставлять або вішають в салоні спеціальні ароматизатори, які поширюють приємний і легкий запах. У народі їх називають "ялинки". Щоправда, у кожного водія свій смак. Комусь подобається запах полуниці, а комусь – морська свіжість. Але ці аромати не завжди подобаються пасажирам.

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Як стверджують деякі автовласники, від магазинних "ялинок" чути різкий запах незрозуміло чого. І ось хтось із автолюбителів звернув увагу на кулінарний ванілін.

Як пише один з власників авто: "Я звернув увагу на прекрасний аромат, який поширював цей пакетик. Він був таким сильним. І мені спала на думку ідея. Вирішив покласти цей пакетик в машину". За словами водія, цей пакетик з кулінарним ваніліном виділяв "прекрасний аромат" в салоні понад три місяці.

Тепер він почав регулярно купувати пакетик ваніліну і залишати в салоні машини. Причому, робить це не тільки через приємний, на його думку, аромат, а ще й через приємну ціну. А ви пробували такий лайфхак?

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