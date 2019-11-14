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Ці 7 речей обов'язково повинні бути в кожній машині взимку
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До вашої уваги добірка аксесуарів для комфортної та безпечної їзди взимку. Ці дрібнички не так дорого коштують й помістяться в багажник будь-якого автомобіля.
У вас ще є час, щоб підготувати до зими, тож не гайте часу даремно й перевірте, чого саме у вас немає в автомобілі з нашого списку!
І ще: Що треба зробити з автомобілем перед похолоданням: 4 лайфхаки для водіїв
- Незамерзаюча рідина
Тут все просто: в мороз та при низьких температурах звичайною рідиною ви не зможете користуватися, тож потрібна спеціальна – незамерзаюча.
- Силіконове мастило
Воно потрібне для того, щоб змащувати прогумований захист на дверцятах, який забезпечує герметичність. Під впливом низьких температур та вологості ці гумки можуть тріскатись. Мастило відновить їхній стан та захисні функції.
- Щітка-скребок
Тут довго пояснювати не потрібно. Взимку на вулиці ваша машина вкривається снігом і вам потрібно її відчистити, щоб все бачити у склі та дзеркалах.
- Телескопічна лопата для снігу
Така лопата складається і розкладається, відрізняється невеликими габаритами, що робить її дуже зручною.
- Буксирувальний трос
В принципі він повинен бути у вас в багажнику завжди, але взимку це ще актуальніша, адже кількість ДТП зростає через погодні умови.
- Картон
Киньте в багажник шматки картону. Вони допоможуть вам виїхати, коли машина забуксує на льоду.
- Розморожувач скла і замків
Часто таке трапляється взимку, що водій не може відчинити машину, адже замерз замок. У такій ситуації, ви можете спробувати скористатися запальничкою та нагріти ключ, проте цей трюк не завжди спрацьовує. Спеціальна рідина надійніша.
А як ви готуєтеся до зими?
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