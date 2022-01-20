На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
На торги виставили рідкісний Nissan Skyline GT-R: його ціна захмарна
-
- 153
Дилер з Великої Британії Harlow Jap Autos, який спеціалізується на реалізації культових японських автомобілів, виставив на продаж рідкісну версію Nissan Skyline GT-R в особливій версії Nismo 400R. Усього було випущено 40 подібних автомобілів, але лише 19 із них дожили до наших днів.
Виставлений на продаж спорткар – останній з усього тиражу, а також це ще й останній автомобіль V-Spec, пофарбований у глибокий відтінок Deep Marine Blue. Продавець оцінив рідкісний спорткар на 1,6 мільйона фунтів стерлінгів, пише Motor.
Це цікаво: Aston Martin показала тизер найпотужнішого люксового кросовера у світі
Лінійка Nismo 400R випускалася наприкінці 90-х. Автомобілі з таким індексом – дорожня версія спорткарів, підготовлених для гонок на витривалість. Мотор серії RB для трекової моделі розвивав на піку 450 кінських сил, для міської версії його потужність дефорсували до 400 сил. Саме цей показник ліг в основу назви спецверсії.
За словами продавця, автомобіль зберігся в ідеальному стані, а також майбутній власник отримає оригінальну сервісну книжку з повною історією обслуговування.
Крім того, в оголошенні зазначено, що цей Skyline неодноразово з'являвся в пресі, а у 2016 році його виставляли на стенді Nissan у рамках Фестивалю швидкості в Гудвуді.
Раніше ми розповідали, що у мережі з'явилися рендери відродженого Nissan Silvia. Він, як очікується, отримає електричну силову установку. Видання Japan's Best Car повідомляє, що керівництво марки прийняло рішення повернути на ринок одну зі своїх легендарних моделей, яка випередила свій час. За чутками, новинку підготують у рамках проєкту "Pure EV Silvia Revival". Прем'єра культового батарейного купе очікується не раніше 2025 року.
Читайте також: 39-річний Subaru стане новим автомобілем для Джимхани: круті фото
-
12:32Джо Байден обізвав журналіста, забувши вимкнути мікрофон: епічне відео
-
12:15Тіна Кароль святкує 37-річчя! Вгадай кліп зі співачкою за фото
-
11:47У мережі опублікували свіжі "живі" знімки Tesla Cybertruck: пікап готовий стати на конвеєр
-
11:19Перша леді зворушливо привітала Володимира Зеленського з днем народження
-
10:46Тетянин день: вітальні картинки та листівки з Днем ангела Тетяни 2022
-
Українська музика 2021 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
10:18LAUD дискваліфікували з Нацвідбору на Євробачення: відомі причини та ім'я нового фіналіста
-
09:45Привітання з Днем ангела Тетяни: вірші, проза і смс на Тетянин день 2022
-
09:15Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 25 січня
-
08:50Науковці назвали напій, за допомогою якого можна контролювати тиск
-
08:24Тетянин день: значення імені, сумісність і характер власниць
-
07:48Вихідні і свята у лютому 2022: календар робочих і вихідних днів в Україні
-
07:32Краща за iPhone 13 Pro Max: експерти протестували фронтальну камеру Pixel 6
-
07:10Три причини, що пояснюють наше бажання їсти солодке
-
З Днем народження: ТОП 75 привітань у віршах, прозі та смс українською
- 24 січня
-
21:495 ерогенних зон на жіночому тілі, які не варто оминати увагою
-
21:1725 січня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:51Nissan підготував особливу версію Juke напередодні прем'єри Бетмена
-
20:22Популярний блогер влаштував гнучкому OPPO Find N тест на міцність
-
19:53У NASA обирають меню для колонізаторів Марса та Місяця
-
19:43Популярність зашкалює: новий альбом The Weeknd побив рекорд Spotify
-
19:22Схудла Саша Зарицька скопіювала образ Кім Кардашян
-
19:11Аферист з Tinder: дивіться трейлер документалки від Netflix
-
18:51Про що думав дизайнер: епічні фото інтер'єрів, до яких надто багато питань
-
18:49Суглобова зарядка для всього тіла – найкраще після пробудження
-
12:15Тіна Кароль святкує 37-річчя! Вгадай кліп зі співачкою за фото
-
09:15Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 25 січня
-
07:48Вихідні і свята у лютому 2022: календар робочих і вихідних днів в Україні
- 24 січня
-
21:495 ерогенних зон на жіночому тілі, які не варто оминати увагою
-
18:51Про що думав дизайнер: епічні фото інтер'єрів, до яких надто багато питань
-
14:00Нацвідбір на Євробачення 2022: оголошені учасники конкурсу в Україні
-
12:15Найгарячіші образи Міші Бартон за всю кар'єру: добірка фото іменинниці (18+)
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 24 січня
-
07:49День ангела у лютому 2022: календар іменин, кого вітати цього місяця
- 23 січня
-
20:20Дівчина тижня: гаряча акторка серіалу "Ейфорія" Хлоя Черрі, яка виявилася ще й порнозіркою
-
17:49Найпошкодженіше авто та шахрайські схеми: чим жив ринок вживаних машин у 2021 році
-
15:52Чому йод важливий для здоров'я та у яких продуктах його знайти
-
12:15Найгарячіші образи Даутцен Крус за всю кар'єру: добірка фото іменинниці (18+)
-
10:23Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 23 січня
-
08:22Несподівані помилки, яких ми припускаємося під час схуднення
- 22 січня
-
21:49Психологи розповіли, скільки сексу потрібно чоловікові для щастя
-
18:51Як завдяки 1 фотографії дізнатися, що чоловік готовий до серйозних стосунків
-
12:16Цим знакам Зодіаку дуже пощастить наприкінці січня 2022 року
-
09:50Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 22 січня
- 21 січня
-
20:19ТОП найгірших фраз, які вона може почути від тебе після сексу
-
16:51Не лише Буковель: куди поїхати на лижі чи сноуборд в Україні
-
14:29За допомогою iPhone 13 Pro зняли видовищний короткометражний фільм
-
11:51Міжнародний день обіймів: 5 причин обійматися
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 21 січня
-
07:57Учені з'ясували, чому не можна спати з увімкненим телевізором