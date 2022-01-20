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На торги виставили рідкісний Nissan Skyline GT-R: його ціна захмарна

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Усього випустили 40 таких Nissan Skyline GT-R - фото 1
Усього випустили 40 таких Nissan Skyline GT-R

Дилер з Великої Британії Harlow Jap Autos, який спеціалізується на реалізації культових японських автомобілів, виставив на продаж рідкісну версію Nissan Skyline GT-R в особливій версії Nismo 400R. Усього було випущено 40 подібних автомобілів, але лише 19 із них дожили до наших днів.

Виставлений на продаж спорткар – останній з усього тиражу, а також це ще й останній автомобіль V-Spec, пофарбований у глибокий відтінок Deep Marine Blue. Продавець оцінив рідкісний спорткар на 1,6 мільйона фунтів стерлінгів, пише Motor.

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Лінійка Nismo 400R випускалася наприкінці 90-х. Автомобілі з таким індексом – дорожня версія спорткарів, підготовлених для гонок на витривалість. Мотор серії RB для трекової моделі розвивав на піку 450 кінських сил, для міської версії його потужність дефорсували до 400 сил. Саме цей показник ліг в основу назви спецверсії.

За словами продавця, автомобіль зберігся в ідеальному стані, а також майбутній власник отримає оригінальну сервісну книжку з повною історією обслуговування.

На торги виставили рідкісний Nissan Skyline GT-R: його ціна захмарна - фото 493078

На торги виставили рідкісний Nissan Skyline GT-R: його ціна захмарна - фото 493080

На торги виставили рідкісний Nissan Skyline GT-R: його ціна захмарна - фото 493081

На торги виставили рідкісний Nissan Skyline GT-R: його ціна захмарна - фото 493082

На торги виставили рідкісний Nissan Skyline GT-R: його ціна захмарна - фото 493083

На торги виставили рідкісний Nissan Skyline GT-R: його ціна захмарна - фото 493084

Крім того, в оголошенні зазначено, що цей Skyline неодноразово з'являвся в пресі, а у 2016 році його виставляли на стенді Nissan у рамках Фестивалю швидкості в Гудвуді.

На торги виставили рідкісний Nissan Skyline GT-R: його ціна захмарна - фото 493077
На торги виставили рідкісний Nissan Skyline GT-R: його ціна захмарна - фото 493079
На торги виставили рідкісний Nissan Skyline GT-R: його ціна захмарна - фото 493076

Раніше ми розповідали, що у мережі з'явилися рендери відродженого Nissan Silvia. Він, як очікується, отримає електричну силову установку. Видання Japan's Best Car повідомляє, що керівництво марки прийняло рішення повернути на ринок одну зі своїх легендарних моделей, яка випередила свій час. За чутками, новинку підготують у рамках проєкту "Pure EV Silvia Revival". Прем'єра культового батарейного купе очікується не раніше 2025 року.

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