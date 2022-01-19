Aston Martin показала тизер найпотужнішого люксового кросовера у світі

Компанія Aston Martin показала тизер "найпотужнішого у світі люксового кросовера". Йдеться про "заряджений" DBX, якому пророкують двигун V12 від купе DB11 та приставку S у назві. Прем'єра позашляховика відбудеться 1 лютого.

Сьогодні покупцям Aston Martin DBX доступні дві модифікації кросовера: перша оснащена "бітурбовісімкою" 4.0 (550 к.с. та 700 Нм), друга – гібридною установкою на базі рядної "шістки" від Mercedes-AMG GLE 53 4Matic+ (435 к.с.). та 520 Нм). Про це розповідає видання Motor.

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"Заряджений" DBX S не тільки урізноманітнить сімейство, але й додасть у гаму дванадцятициліндровий двигун. Хоча не виключено, що позашляховик оснастять лише форсованим V8.

За словами компанії, новинка стане "найпотужнішим у світі люксовим кросовером". У такому разі їй доведеться конкурувати не тільки з Lamborghini Urus (650 к.с. та 850 Нм) та майбутнім Urus Evo, а також з Lister Stealth (675 к.с. та 881 Нм) та Porsche Cayenne Turbo S E-Hybrid (680 к.с. і 900 Нм). Раніше йшлося про віддачу в районі 700-730 кінських сил – тобто стільки ж або більше, ніж у лімітованого V12 Speedster.

Тим часом Aston Martin анонсував і останню дванадцятициліндрову модель у своїй історії, причому це не DBX, а новий V12 Vantage. З метою зниження маси кузов майбутнього спорткара цілком зроблять із вуглепластику. Він вийде тиражем у 299 екземплярів і отримає двигун від V12 Speedster, потужність якого знизять з 700 до 650 кінських сил.

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