Культовий Nissan Silvia планують відродити: він стане електромобілем

У мережі з'явилися рендери відродженого Nissan Silvia. Він, як очікується, отримає електричну силову установку.

Видання Japan's Best Car повідомляє, що керівництво марки прийняло рішення повернути на ринок одну зі своїх легендарних моделей, яка випередила свій час. За чутками, новинку підготують у рамках проєкту "Pure EV Silvia Revival". Прем'єра культового батарейного купе очікується не раніше 2025 року.

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Судячи з рендерів, майбутній електричний Nissan Silvia натхненний першим поколінням купе, яке дебютувало на Токійському автосалоні 1964 року. Про це свідчать вертикальні лінії, що розмежовують верхню та нижню частину кузова, а також схожа роздвоєна передня оптика та вузькі ліхтарі. Інших подробиць майбутнього проєкту поки що немає.

За чутками, відродження Silvia ініціював віцепрезидент Nissan Design Europe Меттью Вівер. За його словами, дизайн купе випередив свій час, а також дозволив моделі ефектно виглядати на дорогах і сьогодні. Крім того, топ-менеджер заявив, що перехід культової моделі на електротягу стане чудовим прикладом сучасного глобального продукту.

На початку минулого року повідомлялося, що компанія Peugeot повністю переведе на електротягу хетчбек 208 та кросовер 2008. При цьому наступні покоління моделей можуть отримати інші назви.

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