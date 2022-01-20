39-річний Subaru стане новим автомобілем для Джимхани: круті фото

Американський підрозділ Subaru опублікував фотографії гоночної моделі, покритої захисним чохлом. Свою публікацію фахівці супроводжували повідомленням "буде щось велике". Трохи згодом представники марки розкрили всі карти.

Виявилося, що під тентом приховували Subaru GL Wagon 1983 випуску. Його тюнери команди Hoonigan підготували для участі у нових серіях екстремального серіалу "Джимхана". Світлинами автомобіля вони поділилися на своєму фейсбуці.

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Новим автомобілем Тревіса Пастрани стане модифікований універсал Subaru GL Wagon 1983 року. На японському ринку модель із квадратною передньою оптикою та строгими лініями кузова відома під назвою Leone. У 80-х роках минулого століття на базі універсала японська марка випускала компактні пікапи Brat. Чотири десятиліття тому автомобіль обладнали 1,8-літровим бензиновим мотором, віддача якого становила 73 кінські сили.

Зовні від свого прабатька модифікований дрифт-кар відрізняється розвиненим обважуванням, гоночною лівреєю, а також фірмовими колісними дисками. Технічні деталі компанія поки що тримає в секреті. Проте Тревіс Пастрана вже встиг випробувати у справі майбутнього головного героя "Джимхани".

Гонщик заявив, що компактний універсал швидший за Subaru WRX STI, на якому він виконував трюки у попередніх серіях. Крім того, укорочена колісна база робить модель більш маневреною та дозволяє простіше входити у керований занос. За словами спортсмена, потужність Subaru GL Wagon складає близько 900 кінських сил.

У березні минулого року автор "Джимхани" Кен Блок заявив, що готовий розлучитися з трьома модифікованими спорткарами, які брали участь у зйомках екстремального шоу. Популярний автогонщик виставив на продаж свої тюнінговані Ford, які перед покупкою можна було подивитися наживо.

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