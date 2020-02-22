На тлі НЛО: Леся Нікітюк спантеличила мережу знімком з Берліна

Популярна українська шоувумен Леся Нікітюк вирушила до Берліна, при цьому мету поїздки телеведуча поки не розкриває. Але у красуні явно є вільний час, адже зірка насолоджується прогулянками німецькою столицею та ділиться цікавими кадрами з подорожі.

Так, Леся Нікітюк опублікувала на своїй сторінці в Instagram свіже фото з Берліна, на якому позувала на тлі мальовничого моста. Артистка приміряла для фото наряд у спортивному стилі – смугасті штани і чорний худі, а волосся вона зібрала у високий хвіст. Цікавою особливістю кадру є незрозуміле чорне коло над головою Леді Ле.

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"Це в мене над головою німб чи НЛО? Берлін ти прекрасний", – коротко прокоментувала кадр Нікітюк. Втім, уважні шанувальники майже відразу помітили, що це просто один з ліхтарів на мосту потрапив на фото.

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