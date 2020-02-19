alyona alyona повеселила мережу епічними фото з відпочинку на Балі

Популярна українська реперка alyona alyona не соромиться ділитися з своїми шанувальниками кумедними знімками в купальнику. Пишнотіла красуня є справжнім джерелом позитиву для своїх підписників в Instagram.

Так, зірка хіп-хопу alyona alyona поділилася у мережі добіркою яскравих і забавних фото із серії "очікування і реальність". Реперка в чорному купальнику показує, як проходить її відпустка. При цьому після кожного вдалого кадру йде схожий, але смішний – як найчастіше й виходить в житті.

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Весела артистка продемонструвала, як виринає з басейну, відкинувши голову назад. Також alyona alyona показала, як релаксує на надувному матраці з коктейлем в руках і засмагає на шезлонгу.

"Очікування VS реальність", – коротко прокоментувала знімки красуня.

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