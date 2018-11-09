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Volkswagen випустить бюджетний електричний кросовер

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Електричним первістком компанії буде хетчбек ID Neo - фото 1
Електричним первістком компанії буде хетчбек ID Neo / businesstech

Автовиробник Volkswagen випустить кросовер на електриці за 18 тисяч євро.

Компанія Volkswagen створить бюджетний електричний кросовер на заводі в німецькому Емдені. Це абсолютно нова модель, яка в Європі буде коштувати 18 тисяч євро.

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Електромобіль побудують на гнучкій платформі Volkswagen – MEB. Назву ще не затвердили і це буде не раніше анонсованого кросовера ID-Crozz. При цьому в Volkswagen заявляють, що електричним первістком компанії буде хетчбек ID Neo. Його випуск запланований у 2020 році за ціною 23 тисячі євро.

Потім на модульній електричній платформі MEB з'явиться цілий ряд електричних ID-моделей, з яких вже заявлений компактний ID-кросовер Crozz, мікроавтобус ID Buzz, а також седан середнього розміру і універсал ID Aero. Ще Volkswagen почне виробництво електрокарів на двох заводах. Компанія скоротить виробництво моделі Passat.

Volkswagen випустить бюджетний електричний кросовер - фото 287847
Volkswagen випустить бюджетний електричний кросовер

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Джерело: businesstech
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