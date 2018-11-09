Представлено концепт Biomega SIN – міський електрокар з мінімалістичним дизайном

Данська компанія Biomega, яка займається розробкою та виробництвом велосипедів, представили концепт електромобіля майбутнього SIN. Модель відрізняється радикальним мінімалізмом у скандинавському стилі та низкою цікавих конструктивних рішень.

Зокрема, корпус електромобіля виконаний з "модульного вуглеволокна" (modular carbon fiber), посиленого алюмінієвими поперечинами. Концепт SIN відрізняється величезною площею скління, адже з прозорого матеріалу виконана не тільки лобове скло і панорамний дах (до речі, це один цілісний елемент), але і передня панель, на місці якої зазвичай встановлена ​​решітка радіатора.

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Представлено концепт Biomega SIN

Представлено концепт Biomega SIN

За допомогою такого "люка" розробники спробували збільшити оглядовість при парковці та маневруванні вузькими вулицями сучасних міст. Судячи із зображень, двері також виконані з легкого і прозорого матеріалу, а сидіння і зовсім – з полімерної сітки.

Представлено концепт Biomega SIN

Електродвигуни Biomega SIN інтегровані безпосередньо в колеса, сумарна потужність рухової установки становить 60 кВт (82 к.с.), крутний момент – 160 Нм. У результаті цей електромобіль вагою всього 950 кг розганяється до 130 км/год, набираючи першу "сотню" за 13 секунд.

Представлено концепт Biomega SIN

Інтегрована в підлогу батарея вагою 200 кг складається з двох блоків – постійного на 14 кВтг і знімного на 6 кВтг, сумарний запас ходу від повного заряду на 20 кВтг становить 160 км.

Представлено концепт Biomega SIN

Представлено концепт Biomega SIN

Завдяки конструкції з двигунами в колесах і батареєю в підлозі, салон відрізняється максимальними розмірами і плоскою підлогою. Для управління функціями Biomega SIN використовується один планшет в центрі передньої панелі, автори обіцяють підтримку підключених сервісів і продуманий мінімалістичний інтерфейс.

Автори проекту запевняють, що завдяки своїм особливостям, цей електромобіль можна легко адаптувати практично до будь-якої бізнес-моделі, включаючи таксі, райдшерінг або лізинг. Вони збираються почати випускати електромобіль Biomega SIN у 2021-2023 році за ціною близько € 20,000.

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