На стіні розбомбленого будинку у Сирії з'явився мурал, присвячений Україні

У світлі останніх подій сирійці вирішили підтримати українців, котрі зараз потерпають від агресії Росії. Так, на стіні одного з поруйнованих будинків у місті Бінніш, провінція Ідліб, з'явився мурал, присвячений Україні.

Як повідомляє aljazeera, його намалював вуличний художник Азіз Аль-Асмар. На одному з поруйнованих будинків він зобразив фреску, щоб підтримати українців.

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Сирійський режим і його російські союзники за останні 11 років перетворили наші будинки на руїни, в результаті чого багато людей вимушено покинули свої будинки та села, – сказав він.

Художник додав, що те, що відбувається в Україні – продовження політики Росії. І це не припиниться доти, поки Рада Безпеки ООН і міжнародна спільнота не об'єднаються та не покладуть цьому край.

Він зізнався, що побоюється більшої кількості жертв серед мирного населення.

Нагадаємо, що Росія напала на Україну близько 4 ранку 24 лютого. Українці усіма силами відбиваються від атаки ворожих військ. Сама ж Росія не впоралася з першочерговою задачею – захопити Київ за лічені дні.

Вас же ми закликаємо підтримувати українське військо, зберігати спокій, а також цінувати кожну мить, проведену з рідними та близькими. І не забувайте, що все буде Україна!

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