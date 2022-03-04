Не квіти і не парфуми: у ЗСУ показали найкращі подарунки на 8 березня

Що подарувати на 8 березня - варіант від ЗСУ / Joyous Chan on Unsplash

Зовсім скоро 8 березня, але в умовах війни близьким та коханим жінкам стандартні подарунки не надто підійдуть. Тому українські військові запропонували свою версію ідеальних подарунків у Міжнародний жіночий день.

Міжнародний жіночий день щороку відзначають 8 березня і, традиційно, дарують дівчатам квіти, солодощі та різноманітні презенти. Але в умовах війни українські військові вигадали іншу альтернативу, щоб привітати жінок. Відповідним відео поділились на офіційній сторінці Сухопутних військ ЗСУ.

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Скоро 8 березня, а що ти подаруєш своїй коханій? Букет квітів? Ні. Нові парфуми? Ні. А ось збитий ворожий танк або убитий окупант – те, що треба", – зазначає голос за кадрами з відповідними зображеннями.

Відзначимо, що сьогодні жінки складають 15% від загального складу Збройних сил. За даними Міноборони, таке збільшення військовослужбовиць відбулось за останні 8 років.

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