Архітекторів закликають готувати проєкти відновлення українських міст після війни

Флешмоб серед архітекторів! Спеціалістів активно закликають готувати проєкти відновлення українських міст.

До цього закликає економіст Владислав Рашкован, який раніше працював в НБУ, а тепер представляє Україну в Міжнародному валютному фонді.

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"Комусь може здатися, що це не на часі, але нам дуже важливо малювати нашу картинку майбутнього, майбутнього України після перемоги. Наші міста зараз під обстрілами, їх знищує ворог. Але буде кращий час, коли ми почнемо відбудову", – пояснює Рашкован.

Він пропонує усім архітекторам почати індивідуально або в групах, де б вони не були, починати малювати скетчі майбутнього міст: Харкова, Маріуполя, Волновахи, Києва, Бородянки, Ірпеня, Гостомеля, Сум, Херсона, Чернігова. Беріть будь-який будинок, вулицю, що зараз потерпає від дій загарбника, і покажіть всім, як би вони виглядали після відбудови!

Харків зараз

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