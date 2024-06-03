На станції "Академік Вернадський" підняли прапор Третьої штурмової бригади

Бригадні знамена 3-ої окремої штурмової бригади (3-я ОШБр) Сухопутних військ України піднято на антарктичній станції "Академік Вернадський".

Про це йдеться у дописі 3-ої ОШБр у Facebook.

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Бійці Третьої окремої штурмової бригади мають славу безстрашних воїнів, які відзначилися у боях під Києвом навесні 2022 року, а потім практично на всіх найважчих ділянках фронту.

Бригада також проводить свою успішну рекрутингову кампанію – приймають до своїх лав вмотивованих людей. Свою підтримку Третій штурмовій висловлюють відомі діячі. А днями знамена бригади підняли науковці, що працюють на українській антарктичній станції "Академік Вернадський".

І поки наші науковці працюють задля розвитку української науки, ми продовжуємо працювати для того, аби знищити ворога, – наголошують у бригаді.

До слова, наразі понад 20 полярників стали до лав ЗСУ і захищають нашу державу зі зброєю в руках у різних підрозділах. Науковці всіляко підтримують своїх "бойових пінгвінів", збирають кошти на різні необхідні "гаджети".

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