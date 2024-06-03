Олена Зеленська побувала на "Книжковому Арсеналі": які книги обрала

Перша леді України Олена Зеленська побувала на фестивалі “Книжковий арсенал” у Києві. Для події вона обрала вишукане вбрання та сумку.

Під час виставки Олена Зеленська придбала 10 видань та побачила на власні очі книги, що згоріли від ракетної атаки рф. Про це перша леді повідомила у Telegram.

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Перша леді підкреслила, що для неї честь придбати хоча б декілька книжок, які пережили російську атаку. Вона обрала "Ізмарагд княгині Несвіцької" Олександра Ірванця та "Мисливці за щастям" Валерія Пузіка.

Відомо: ніхто не повертається з "Арсеналу" без стосу нових книжок. У час українського спротиву агресії йдеться вже не тільки про читання, а й про солідарність із нашою творчістю і про збереження нашого слова, – зазначила Олена Зеленська.

Та це не єдині покупки першої леді цього року. Вона поділилась, що переважно обирала книжки про те, що українці переживають зараз:

"Вірші та пісні" полеглого на війні поета Гліба Бабіча,

"Форпост Охтирка" Євгенії Подобної,

"Потяг прибуває за розкладом. Історії людей і залізниці" Марічки Паплаускайте,

"Дім для Дома" Вікторії Амеліної – письменниці, вбитої російським обстрілом.

Олена Зеленська / Telegram

На подію дружина президента прийшла у вишуканому образі та вперше за довгий час взяла сумку. До цього вона ніколи не з’являлася на фото з таким аксесуаром.

Для неї це досить незвичайний аксесуар, адже на інших подіях Олена з’являлася без сумок, тримаючи в руках лише телефон або записник. В цей день вона, ймовірно, взяла такий аксесуар спеціально. Дружина Володимира Зеленського напевно складала книги, які вона придбала на фестивалі, в сумку.

Олена Зеленська / Telegram

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