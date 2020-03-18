Різке зниження забруднення повітря в Італії показали на кадрах з супутника: фотопорівняння

Згідно з Європейським космічним агентством, а також декільком незалежним ученим, викиди діоксиду азоту значно знизилися в Італії після введення карантину, викликаного поширенням коронавірусу (COVID-19).

Супутник Copernicus Sentinel-5P виявив зниження викидів NO2 (діоксид азоту), що свідчить про зменшення забруднення повітря, причому найбільш значні зміни спостерігаються в північній частині Італії. Про це повідомляють вчені і дослідники, одним з яких є науковий співробітник NASA Сантьяго Гассо.

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"Зниження викидів діоксиду азоту в долині річки По в північній Італії особливо очевидне. Хоча можуть бути невеликі неточності в даних через хмарний покрив і мінливу погоду, ми впевнені, що скорочення викидів, яке ми бачимо, збігається з карантином Італії, що призвело до зниження трафіку і промислової активності", – сказав Клаус Зенера, керівник місії Європейського космічного агентства "Copernicus Sentinel-5P".

За словами Йозефа Ашбахера, і Copernicus Sentinel-5P сьогодні є найточнішим приладом, який вимірює забруднення повітря з космосу.

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