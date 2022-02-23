Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
війна

На Сицилії знову прокинувся вулкан Етна: відео виверження

  • 23
На Сицилії знову прокинувся вулкан Етна: відео виверження - фото 1

На італійському південному острові Сицилія знову відбулося виверження вулкана Етна. Інформації про постраждалих чи матеріальні збитки поки що немає.

Так, в Італії на острові Сицилія вкотре було виверження вулкана Етна, пише The Watchers. Колірний код для авіації було підвищено до червоного, тож усі рейси у цьому районі скасували.

І ще: В Іспанії через посуху з'явилося на поверхні затоплене село

Прокинувся вулкан Етна 21 лютого. Це друге різке посилення активності у 2022 році.

Спочатку кратер викинув хмару попелу, потім активність посилилася. Фонтани лави та хмара попелу досягли висоти близько 12 кілометрів над островом.

Читайте також: В Антарктиді зафіксували новий температурний рекорд

пропозиції партнерів
Новини