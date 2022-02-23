На Сицилії знову прокинувся вулкан Етна: відео виверження

На італійському південному острові Сицилія знову відбулося виверження вулкана Етна. Інформації про постраждалих чи матеріальні збитки поки що немає.

Так, в Італії на острові Сицилія вкотре було виверження вулкана Етна, пише The Watchers. Колірний код для авіації було підвищено до червоного, тож усі рейси у цьому районі скасували.

І ще: В Іспанії через посуху з'явилося на поверхні затоплене село

Прокинувся вулкан Етна 21 лютого. Це друге різке посилення активності у 2022 році.

Спочатку кратер викинув хмару попелу, потім активність посилилася. Фонтани лави та хмара попелу досягли висоти близько 12 кілометрів над островом.

Massive plumes of ash and steam towered over Sicily as Italy's Mount Etna roared back into action pic.twitter.com/TDioGZtcOZ — Reuters (@Reuters) February 22, 2022

ERUPTION: Italy's Mount Etna roars into action, sending a plume of smoke and ash miles into the sky over Sicily. https://t.co/dAtWqP7htw pic.twitter.com/tG55yXdgFn — ABC News (@ABC) February 22, 2022

Italy: A new eruption of the Etna volcano in Sicily! pic.twitter.com/88s15Drfhx — (@AlertChannel) February 21, 2022

Читайте також: В Антарктиді зафіксували новий температурний рекорд